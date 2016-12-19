Kayseri'de şehit olan 3 komando uğurlandı

Rize, Erzurum ve Sinop'ta on binler, kahraman komandolarımızı ebediyete uğurladı. Cenaze törenlerinde terör örgütü PKK'ya tepki gösterildi. Yurttaşlar "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganları attı.

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Kayseri'de teröristlerin bomba yüklü aracı patlatması sonucu şehit olan 3 asker memleketlerinde toprağa verildi.



20 yaşındaki Uğur Korkmaz'ı memleketi Rize'de 10 bin kişi karşıladı. Sokaklar, caddeler ve cenaze namazının kılınacağı, cami Türk bayrakları ile süslendi.



Şehit Korkmaz'ın naaşı, Türk bayrakları eşliğinde önce Tophane Mahallesi'ndeki evine, ardından da Sahil Cami'ne getirildi.



Şehit Uğur Korkmaz törenin ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.



Şehit Er Kenan Döngel son kez babaevi olan Sinop'a getirildi. Babaevinden alınan helalliğin ardından Şehit Döngel, Akçasöğüt Köyü'ne defnedildi.



Aynı saldırıda şehit olan Piyade Çavuş Arif Tuğ, memleketi Erzurum'da kar yağışı altında son yolculuğuna uğurlandı.



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