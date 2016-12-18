Kayseri'deki bomba Suriye'den Türkiye'ye sokulduğu belirtildi

Kayseri 1’inci Komando Tugayında görevleri askerleri hedef alan terör saldırısıyla ilgili 15 kişi gözaltına alındı. Saldırıda kullanılan patlayıcının ise fabrikasyon olduğu ve Suriye’den Türkiye’ye sokulduğu belirtildi.

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Kayseri'de 1’inci Komando Tugayı'ndan çarşı iznine çıkan askerleri hedef alan saldırıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.



Saldırıyı düzenleyen PKK'lı teröristlerin 'Çektar’ ve 'Botan’ kod adlarını kullandığı, üzerinden Mehmet Oluk adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı ile ehliyet çıktığı öğrenildi.



Saldırıda kullanılan bombanın ise İstanbul Beşiktaş’daki gibi fabrikasyon üretim olduğu belirtildi. Saldırıda TNT, RDX patlayıcı kullandığı tespit edildi. Emniyet yetkilileri, bombanın 150-200 kilo dolayında olduğu değerlendirmesini yaptı.



Olayla ilgili 8 savcı görevlendirildi. Düzenlenen operasyonlarda teröriste yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle 15 kişi gözaltına alındı.



Bu arada Talas Bulvarındaki durağa Türk bayrakları asıldı. Kayseri’deki halk otobüsleri ise camlarına terör saldırısını kınayan pankartlar, aynalarına da siyah kurdeleler astı.



ulusalkanal.com.tr