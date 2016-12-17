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Kayseri'deki hain saldırıda şehit sayısı 14'e çıktı

Kayseri'de sabah saatlerinde bombalı araçla gerçekleştirilen hain saldırıda şehit sayısı 14'e çıktı.

Kayseri'deki hain saldırıda şehit sayısı 14'e çıktı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru, Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altında olan bir askerin daha şehit olduğunu söyledi.

Şehit sayısının 14'e yükseldiğini belirten Prof. Kudret Doğru, ayrıca bir özel hastanedeki bir askerin de durumunun kritik olduğunu ifade etti.

Prof. Kudret Doğru, "Sabah gelen hastalara derhal müdahaleler yapıldı. Çok kısa sürede yaralılara müdahale yapılması sağlandı. Bir süre sonra Bakanlarımız hastalarımızı ve bütün askerlerimizi ziyaret ettiler. Özellikle il dışından gelen hasta yakınları ile ilgili gerekli organizasyonları da yapmaya devam ediyoruz" dedi.


Kaynak: İHA
Etiketler; #şehit sayısı #kayseri
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