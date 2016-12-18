Kayseri’deki terör saldırısına dünyadan tepkiler

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kayseri’deki terör saldırısını kınadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Kayseri’de askerleri taşıyan otobüse yönelik düzenlenen terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.



Türk güvenlik güçlerine karşı terör saldırısı haberlerini bu kez Kayseri şehrinde görmekten üzüntü duyduklarını belirten Kirby, “ABD bu alçak saldırıyı etkili bir şekilde kınıyor. Terörle ortak mücadelede dost ve müttefikimiz Türkiye’nin omuz omuza yanında yer alıyoruz.” ifadesini kullandı.

Kirby, dua ve düşüncelerinin korkunç saldırıda hayatını kaybedenlerin sevenleriyle olduğunu vurgulayarak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“Teröristler tarafından Türk halkına karşı işlenen insanlık dışı eylemlerin kesinlikle hiçbir gerekçesi olamaz. Türk yetkililerle yakın temas halindeyiz ve bu saldırıya ilişkin devam eden soruşturmada kendilerine katkı sunabileceğimizi ilettik.”