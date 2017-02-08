Ankara'da silahlı saldırı
Ankara'da silahlı saldırı
Osman Saraç görevinden ayrıldı mı?
Osman Saraç görevinden ayrıldı mı?
Emniyet müdür yardımcısı gözaltına alındı
Emniyet müdür yardımcısı gözaltına alındı
Facebook'tan yeni uygulama
Facebook'tan yeni uygulama

Kemal Kılıçdaroğlu: Bu anayasaya evet demenin hiçbir mantığı yok!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkanlık teklifinin parti değil, memleket meselesi olduğunu vurguladı. Cumhuriyetin geleceğini düşünen herkesin referandumda “Hayır” oyu vermesi gerektiğini belirten CHP lideri, AKP’nin “Hayır” diyenleri karaladığını söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu: Bu anayasaya evet demenin hiçbir mantığı yok!

"Başkanlık rejimi memleket meselesi" dedi, AKP’nin “Hayır” cephesini karalama kampanyasına değindi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı twitterdan bir kez daha Meclis’in yetkilerini kaldıran Anayasa değişikliği teklifine tepki gösterdi.

Başkanlık teklifinin parti değil, memleket meselesi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu “Türkiye Cumhuriyeti'nin ve çocuklarının geleceğini düşünen her vatandaş HAYIR demelidir” ifadelerini kullandı.

AKP’nin “"Anayasa değişikliğini istikrar için yapıyoruz" açıklamasına değinen Kılıçdaroğlu bunun AKP’nin 15 yıldır Türkiye’yi yönetemediğini gösterdiğini ifade etti.

AKP’nin “Hayır” diyenleri karaladığını vurgulayan CHP lideri, “Çünkü bu anayasaya evet demenin hiçbir mantığı yok!”  dedi.
 


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #kemal kılıçdaroğlu #anayasa #referandum
banner863
Önceki Haber
Ekonomist Çetin Ünsalan’dan Varlık Fonu yorumu
Sonraki Haber
Sarıkeçili Yörükleri dört gözle baharı bekliyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.