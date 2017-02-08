Kemal Kılıçdaroğlu: Bu anayasaya evet demenin hiçbir mantığı yok!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkanlık teklifinin parti değil, memleket meselesi olduğunu vurguladı. Cumhuriyetin geleceğini düşünen herkesin referandumda “Hayır” oyu vermesi gerektiğini belirten CHP lideri, AKP’nin “Hayır” diyenleri karaladığını söyledi.

"Başkanlık rejimi memleket meselesi" dedi, AKP’nin “Hayır” cephesini karalama kampanyasına değindi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı twitterdan bir kez daha Meclis’in yetkilerini kaldıran Anayasa değişikliği teklifine tepki gösterdi.



Başkanlık teklifinin parti değil, memleket meselesi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu “Türkiye Cumhuriyeti'nin ve çocuklarının geleceğini düşünen her vatandaş HAYIR demelidir” ifadelerini kullandı.



AKP’nin “"Anayasa değişikliğini istikrar için yapıyoruz" açıklamasına değinen Kılıçdaroğlu bunun AKP’nin 15 yıldır Türkiye’yi yönetemediğini gösterdiğini ifade etti.



AKP’nin “Hayır” diyenleri karaladığını vurgulayan CHP lideri, “Çünkü bu anayasaya evet demenin hiçbir mantığı yok!” dedi.







ulusalkanal.com.tr