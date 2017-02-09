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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan KHK tepkisi

Adil ve tarafsız yayın yapılmasını sağlayan düzenlemeyi hedef alan kararnameye, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tepkisi gecikmedi. Düzenleme ile televizyonların tek bir tarafın lehine yayın yapacağını söylen CHP lideri, "Referanduma kadar sadece kendi boruları ötecek" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan KHK tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, özel radyo ve televizyonlara ilişkin düzenlemeye sert tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan ana muhalefet lideri, düzenleme ile televizyonların tek bir tarafın lehine yayın yapacağını savundu, AKP’ye yüklendi, “Referanduma kadar sadece kendi boruları ötecek” dedi.

Hükümetin, halkın özgür iradesinden korktuğunu belirten Kılıçdaroğlu, " kendi savunduğunun doğruluğundan bu kadar şüphe duyan bir iktidar görülmemiştir" ifadelerini kullandı.


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #CHP Genel Başkanı #kemal kılıçdaroğlu
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