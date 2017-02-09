Kemal Kılıçdaroğlu'ndan KHK tepkisi

Adil ve tarafsız yayın yapılmasını sağlayan düzenlemeyi hedef alan kararnameye, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tepkisi gecikmedi. Düzenleme ile televizyonların tek bir tarafın lehine yayın yapacağını söylen CHP lideri, "Referanduma kadar sadece kendi boruları ötecek" dedi.

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