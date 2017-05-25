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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Vatan Partisi'ne ziyaret

Başkanlığa “Hayır” diyen siyasi partileri ziyaret eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Vatan Partisi Genel başkanı Doğu Perinçek ile bir araya geldi. 1 saat süren görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen iki lider geleceğe dair umutlu olduklarını paylaştı, terör ve üretim ekonomisi konularında ortak görüşte olduklarını vurguladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu referandumda “Hayır” oyu veren partileri ziyaret etmeye devam ediyor. Saadet Partisi ve Demokrat Partiyi daha önce ziyaret eden CHP lideri, Vatan Partisi Doğu Perinçek ile bir araya geldi.



Kılıçdaroğlu’na Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, Parti Sözcüsü Bülent Tezcan eşlik etti. Vatan Partisi heyetinde ise Genel Başkan Yardımcıları eski Meclis Başkanvekili Hasan Korkmazcan, emekli Tümamiral Soner Polat, emekli Albay Hasan Atilla Uğur ve Genel Sekreter Utku Reyhan yer aldı. Görüşme 1 saat sürdü.

Görüşmenin ardından iki lider de kameralar karşısına geçti. İlk sözü Perinçek aldı.



Bu birliğin nasıl sağlanacağını anlattı Perinçek.

Kılıçdaroğlu da terör ve üretim ekonomileri konusunda Vatan Partisi ile ortak görüşte olduğunu vurguladı.



ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu #vatan partisi #doğu perinçek
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