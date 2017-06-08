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Kerimoğlu: Bakırköy'ü zeytin ağaçları ile donatacağız

İstanbul Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, Prof. Dr. Canan Karatay ve ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Alican Yücesoy’un da katılımıyla  Zeytinlik Mahallesi'nde gerçekleşen "Bir zeytin ağacı sende dik" etkinliğinde 150 zeytin ağacı dikildi.  

Kerimoğlu: Bakırköy'ü zeytin ağaçları ile donatacağız

Zeytinler dikilirken haber Ankara'dan geldi. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, üretim reformu paketinde bulunan zeytin alanlarıyla ilgili maddenin komisyona geri çekileceğini açıkladı.       
                 
Prof. Dr. Canan Karatay, "Bu kararı geri çeken hükümetimizin temsilcilerine çok teşekkür ediyorum. Bu kararı kaldırıp çöpe atsınlar" dedi.                                                                                                                                           
Belediye Başkanı Dr. Bülent  Kerimoğlu ise, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu konuda sağ duyu göstermiş olması, toplumun taleplerini gözardı etmeden, halkımızın ısrarlı zeytinlik alanlara sahip çıkalım talebini kulak ardı etmemesini önemsiyoruz. İnşallah bu konu bir daha Türkiye'nin gündemine gelmemek için geri çekilir. Zeytin konusu bir vatan meselesidir" diye konuştu.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, Anadolu ve Ege kültüründe zeytinin çok önemli olduğuna vurgu yaparak, adını zeytinden alan Zeytinlik Mahallesinden başlayarak Bakırköy’ün tamamını zeytin ağaçları ile donatacaklarını da sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Canan Karatay ise, "Bu konu artık gündeme gelmemesi lazım. Ayıptır günahtır. Enerjiye ihtiyacımız varsa, HES'in ömrü 50 yıldır. 2000 yıllık ağacı nasıl feda edeceksiniz. Nasıl bir canlıyı öldüreceksiniz. Bu kanunun bir daha gelmemek üzere geri çekilmesi lazım" diye konuştu.

BİRLİKTE DİKTİLER

Bülent Kerimoğlu ağaç dikmeden önce Canan Karatay'a bir poşet zeytin hediye etti. Prof. Dr. Canan Karatay ve Dr. Bülent Kerimoğlu daha sonra birlikte zeytin ağacı dikip suladı.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #bakırköy #bülent kerimoğlu #canan karatay
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