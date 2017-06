Çalkantılı bir şekilde devam eden Kıbrıs müzakereleri kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antoni Guterres tarafları Amerika'da bir araya getirdi. New York'taki toplantıya KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis katıldı. Zirve sonrası konuşan Guterres, Haziran'da Kıbrıs Konferansının yapılması için mutabık kaldıklarını açıkladı

Bir duraksayan bir ilerleyen Kıbrıs müzakerelerinde yeni aşamaya geçildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antoni Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis'i Amerika'da bir araya getirdi.



New York'taki zirve 3 saatten fazla sürdü. Zirve sonrası 3'lü kameralar karşısına geçti. Taraflar adına açıklamayı Guterres yaptı.



Guterres, 12 Ocak'ta Cenevre'de yapılan konferansta alınan kararlar doğrultusunda Haziran ayında Kıbrıs Konferansı'nın yeniden yapılması için mutabık kaldıklarını söyledi. Genel Sekreter, bu kapsamda liderlerin, toprak, mülk, yönetim ve güç paylaşımından başlayarak bütün önemli konuları görüşeceğini duyurdu.



Tarafların güvenlik ve garantiler konusunda her iki toplum için de hayati önemde olduğu konusunda da uzlaşıldığını belirten Guterres, bu konudaki ilerlemelerin iki toplum arasında güven inşa edilmesinin önemli unsuru olduğunu ifade etti.



Guterres, Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin, güvenlik ve garantiler konusunun görüşülmesine rehberlik edecek ortak bir belgenin hazırlanmasında taraflarla çalışacağını kaydetti.



Türkiye, Yunanistan, İngiltere ve Avrupa Birliği'nden yetkililerle de görüşeceğini belirten Guterres, bütün konularda anlaşma sağlanmadan hiçbir anlaşma olmayacağını da sözlerine ekledi.



Zirve öncesi de Mustafa Akıncı'dan bir açıklama gelmişti. Akıncı açıklamasında, "Karşı tarafın ısrarcı ön koşullarının yarattığı tıkanıklığı görüşmek üzere New York'tayız" dedi.



Türk lider, çözüme konusunda kararlı olduklarını, her zamankinden daha fazla siyasi irade ve kararlılığa ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.







ulusalkanal.com.tr