CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi. Toplantıda Başkanlık teklifi, Avrupa Birliği ile ilişkiler, Suriye ve Kıbrıs başlıkları ele alındı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin Ankara büyükelçileriyle bir araya geldi.27 büyükelçinin katıldığı toplantının öncelikli gündeminde Avrupa Birliği ile ilişkiler vardı. Kılıçdaroğlu zirvede 23 ve 24’üncü fasılları açmayan Brüksel'in çifte standart uyguladığını vurguladı. Görüşmede Türkiye-AB ilişkilerinin düzelmesi ve sağlıklı bir şekilde yürümesi vurgusu yapıldı.Zirvede Kıbrıs müzakereleri de değerlendirildi, CHP lideri, Annan Planı'ndan sonra Kıbrıs konusunda farklı bir tutum sergileyen Brüksel'in çifte standart uyguladığını ifade etti.Anayasa değişikliği teklifi, CHP’nin referandum stratejisi ve Suriye konusu da toplantıda masaya yatırıldı.Zirvenin gündeminde referanduma OHAL altında gidilip gidilmeyeceği de tartışıldı Kılıçdaroğlu’nun büyükelçilere bu konudaki çekincelerini anlattığı belirtildi.