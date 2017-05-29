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Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman'ı tebrik etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman'ı, siyah beyazlıların şampiyonluğu dolayısıyla tebrik etti.

Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman'ı tebrik etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ı, siyah beyazlıların şampiyonluğu dolayısıyla tebrik etti.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Orman'ı telefonla aradı.

Kılıçdaroğlu, Beşiktaş futbol takımının Spor Toto Süper Lig şampiyonu olması nedeniyle Orman'ı tebrik etti, teknik direktör Şenol Güneş, futbolcular ve tüm Beşiktaş camiasını kutladı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kılıçdaroğlu #beşiktaş #fikret orman #kemal kılıçdaroğlu
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