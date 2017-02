Kılıçdaroğlu: Bu bir memleket meselesidir

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu referandumda 'tek adam' sisteminin oylanacağını vurgulayarak bunun çok tehlikeli olduğunu belirtti ve "Bu kadar yetkiyi tek bir kişiye verirseniz Türkiye'yi maceraya sürüklemiş olursunuz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından nisan ayında yapılması planlanan partili cumhurbaşkanlığını öngören anayasa değişikliği referandumuna ilişkin olarak “Bu kadar yetkiyi tek bir kişiye verirseniz Türkiye’yi ucu açık maceraya sürüklemiş olursunuz” dedi.



CHP grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları şöyle:



“Herkes yargılanabilir, iddiada da bulunabilir ama geç gelen adalet adaletsizliktir. Hiçbir gazetecinin hapiste olmasını istemeyiz.



Pazar günü 81 ilde il ve ilçe başkanlarımızı topladık, referandumda nasıl bir strateji izleyeceğimizi konuştuk. Hayırın ne kadar önemli olduğunu, bunun memleket meselesi olduğunu, hayır dememizin ne kadar değerli olduğunu tartıştık. Şu soruyu her gittiğiniz yerde sorun: 15 yıldır iktidarsınız. Parlamentodan çıkarmak isteyip de çıkaramadığınız kanun oldu mu, yok. O yüzden bu değişikliğin sebebi ne? Neden şimdi, parlamento yetkisini bir kişiye devrediyorsunuz? Bu sorunun cevabını biz bilmiyoruz, siz de bilmiyorsunuz. Bu sorunun cevabını hayırla perçinleyelim. Tek adam rejimi, her şeye muktedir olacak.

2010’da ne diyorlardı, ‘Üstünlerin hukukunu değil, hukukun üstünlüğünü sağlayacağız’ diyorlardı. Vatandaşımız da itibar etti, evet dedi. Ne oldu, yargıyı kime teslim ettiler, FETÖ’ye. Danıştay’ı, Yargıtay’ı, mahkemeleri… Müsteşarı, genel müdürü, emniyet müdürü, büyükelçileri… Meclis var, başbakan var, bakanlar var ve paralel bir devlet kurdular. Şimdi bütün yetkiler bir kişide. Getirilen değişikliğin ne kadar tehlikeli olduğunu anlatmak için bunları ifade ediyorum. Bir kişi her şeye muktedir olacak.



BU ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ MİLLETİN HANGİ SORUNUNU ÇÖZECEK?



Terör sorununu çözecek mi, işsizliği çözecek mi, Türk Lirası’nın yavbancı paralar karşısında değerini koruyor mu, komşularımızla bozulan ilişkilerimizi düzeltecek mi, gıda fiyatları düşecek mi, ekonomik istikrar sağlanacak mı, bozulan eğitim sistemi düzelecek mi hayır, o zaman biz bu referandumda ‘hayır’larımızı çoğaltmalıyız.



15 yıldır iktidarlar, başbakan, bakanlar kendilerinden. Arzu edip de çıkaramadıkları bir karar var mı, hayır. Başbakanlığı kaldırıyorlar, bakanları da bitiriyorlar. Bunlar neyi eksik yaptılar? Sayın Binali Yıldırım’a soruyorum cevap yok, Sayın Bahçeli’ye de soruyorum cevap yok. AKP’liye soruyorum, ondan da cevap yok. Niye bunu milletin önüne getiriyorsunuz? Arzu ettikleri bir televizyon kanalında, siyasi parti liderleri bir araya gelsinler tartışalım. Medeni bir şekilde televizyonlara çıkalım, bu değişikliğin Türkiye’nin lehine mi aleyhine mi olduğunu tartışalım.



“DEVLETTE ÇİFT BAŞLILIK OLMAZ”



Diyorlar ki, ‘Bu değişiklikle çift başlılığı kaldıracağız’. Devlette çift başlılık olmaz. Yaptıkları çift başlılığı anayasal hale getirmek. Ne olacak, hem başkan, hem partinin genel başkanı, tarafsız, hem taraflı. Başkanı kim temsil edecek, vali ve partisinin il başkanı. Bu anlattıklarım doğru değildir diyorlarsa çıkıp söylesinler. Bununla da yetinmiyorlar, ‘Sen devletin yapısını ve işleyişini değiştirebilirsin’ diyorlar. Bir kararname ile bakanlıkları kapatacak. Bu kadar yetkiyi bir kişiye verirseniz, yarın Türkiye’yi bir maceranın içine sürüklemiş olursunuz. ‘Bu yetkiler yoktu’ diyemiyorlar.



Tek adam rejiminin son örneği Hitler’dir. Ben bunları anlattığım zaman, milletin kafası karşıyor diyorlar. Hiç kimse endişe etmesin, Kılıçdaroğlu söylerse doğruyu söyleyecek. Ben anlatmak zorundayım, onlar da desinler ki, ‘Kılıçdaroğlu’nun şu sözü yanlış’. Ama diyemiyorlar.”