Kılıçdaroğlu: Bu ülkede hiç kimsenin can ve mal güvenliği kalmamıştır, her an herkes...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa değişikliği teklifinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapmayacaklarının mesajını verdi. CHP Parti Meclisinde konuşan Kılıçdaroğlu, yüksek mahkemenin topluma güven vermediğini savundu. CHP lideri, "Türkiye'yi kaosa sürükleyen temel öğe Anayasa Mahkemesi'dir" dedi, mahkeme üyelerini istifaya çağırdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 686 sayılı KHK ile 330 akademisyenin ihraç edilmesine ilişkin olarak "Akademisyenlerin ihraç edilmesi ahlaksızlıktır. Birinci sorumlu YÖK'tür. Çünkü YÖK 12 Eylül sonrası kurulmuş bir darbe kurumudur. İkinci sorumluluk rektörlerdedir" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu ve TBMM Grubu’nun ortak toplantılarına katıldı. Kılıçdaroğlu, "İş dünyası, STK'lar, meslek kuruluşları korkudan seslerini çıkaramıyor. Biz onları biliyoruz, referandumda nasıl davranacaklarını da biliyoruz. Bugün Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Her an her kişi tutuklanabilir. Herkesin mal varlıkları ve pasaportlarına el konulabilir. Böylesi hiçbir darbe döneminde yaşanmadı" ifadelerini kullandı



Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu ve TBMM Grubu'nun ortak toplantısına katılan Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:



Geldiğimiz süreçte demorkasi var mı? Yok. Hukuk devleti var mı? Yok. Bilim ve medya dünyası güvence altında mı? Hayır.



REFERANDUM ADİL GEÇMEYECEK



MGK'nın demokrasiye vurgu yaptığı tersi bir uygulamayla karşı karşıyayız.



Bizim karşı çıkmamıza rağmen OHAL yetkisi aldılar. Parlamentonun vermediği hakkı OHAL'le kullandılar. İşsizlik Sigortası Kanunu'nun OHAL'le ne alakası var? Havuz medyasının kontrolsüz yayın yapmasını önünü açtılar. Yani referandumun adil koşulalrda olmayacapı mesajını verdiler. Eşit koşullarda referanduma gitmeyeceğiz. Bunu açıkça ilan etiiler. Bankacılık mevzuatı. Hortumcular için özel af getirdiler. Ne işi var OHAL'le.



O KOLTUKTA ORTURMAYI HAK ETİMYORLAR



Buna kim izin verdi? Gerçek sorumlusu Anayasa Mahkemesi'dir.



AYM, yasayı dışlayarak eski kararını değiştirdi, "bakmayacağım" dedi. Anayasa Mahkemwsi temel hak ve hürriyetlerin kısıtlanması konusunda herşeyi yapabilirsin dedi.



Bu AYM ve yargıçları bu topluma, hukuk dünyasına güven vermiyor. Umarım vicdanlarını sorgulayıp koltuklarından ayrılırlar. O koltukta kalmayı hak etmiyorlar.



KAOSA SÜRÜKLEDİLER



Türkiyeyi bu gün kaos ortamına sürükleyen temel öge AYM'dir. Bu AYM toplumaa güven veremez. Hiç birimiz haklarını güvence altına alamaz. Denetleyecek kurum görevini yapmıyor. Asıl sorunumuz burada başlıyor.



Kolektif suç ilan ettiler. Birisi sanıksa bütün aileyi sanık yaptılar. Evrensel hukukta olmayan birşey. Ve AYM buna sessiz kaldı.



AYM YARATTI HÜKÜMET YARARLANDI



Öyle bir atmosfer yaratıldı ki hakim önüne her geleni tutuklama zorunda kaldı. Bilgi olsun olmasın içeri attılar. Niçin atıyorsunuz? Delil var mı? Bu tabloyu ki myarattı? AYM. Kim yararlandı; hükümet.



TV, gazeteler susturuldu. Hapiste 150'nin üzerinde gazeteci hapiste. Burada demokrasi var diyebilir misiniz?



DİĞER SORUMLU YÖK'TÜR



Bu ülkede hiç kimsenin can ve mal güvenliği kalmamıştır. Her an her kişi tutuklanabilir



4811 akademisyen bilim insanı açığa alındı. Birinci sorum YÖK'tür. Bilime sahip çıkmayan bir kurum görevini yapıyor demektir.



BİR DE DEĞİŞİKLİK GEÇERSE DÜŞÜNÜN



Bütün bunlar yürürlükteki Anayasa ile yapılıyor. bir de Anayasa değişikliği kabul edilirse olacakları düşünün.



BU MEMLEKET MESELESİDİR



Bu bir siyasi parti seçimi değil. Referandum. Siyasi iktidar seçilmiyor. Türkyeinin geleceği oylanıyor. Demokrasi herkes için geçerli. Hepimiz için geçerli. Türkiye, memleket meselesidir.



Referandumda oy kullanırken çocuğunu torunlarını düşününün.



Suriye'de Demokrasi yokmuş, dön kendi ülkene bak var mı?