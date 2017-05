CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, "Darbe komisyonu raporuna göre 'FETÖ' elemanları devlete sızmış, hayır kardeşim yerleştirildi onlar" dedi. Meclis Darbeyi Araştırma Komisyonunun raporunu eleştiren Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Meclis Darbe Araştırma Komisyonuna gitmesine hükümetin izin vermediğini söyledi.

Erdoğan'ın AKP Grup toplantısında konuşmasını eleştiren Kılıçdaroğlu, referandum sürecindeki uyarıların bugün bire bir yaşandığını belirterek, "Bugün ilk kez TBMM çift başlılığı yaşadı" ifadesini kullandı.



Fenerbahçeli olduğu bilinen Kılıçdaroğlu Beşiktaş'ı tebrik ederek grup toplantısına başladı.



Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:



Beşiktaş'ın şampiyonluğu hepimizi gururlandırdı. Takımın başkanı Fikret Orman'a, Şenol Güneş'e, futbolculara ve taraftarlara teşekkür ediyoruz. Beşiktaş'la ayrılmaz bir ikili olan Çarşı'ya buradan selamlarımızı gönderiyoruz.



"İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır"



İnsanların hak aramaları kadar güzel bir şey yok. Eğer siz hak arama kanallarını kapatırsanız insanları sokağa itmiş olursunuz. Biz hakkını arayan, alın teri döken, herkesin, her işçinin, her sendikanın yanındayız. Kuşkusuz bazılarının sendikal hakları, yasal güvenceleri var hak arayabiliyorlar. Milyonlarca gencimiz işsiz. Üniversiteyi bitirmiş, iki üniversite bitirmiş, master yapmış, doktor yapmış, hatta yurt dışında da yapmış ama bugün işsiz. İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır. Eğer bir ülkede bir hükümet varsa, o hükümetin birinci görevi işsizliği bitirmektir. İşsizlikle mücadele edeceksiniz. Bugün her dört gencimizden biri işsiz. Anneler babalar çocuklarını hangi umutlarla okullara gönderdi. İşsiz adam, işsiz gencecik kız ne olacak bunların hali? Ankara'daki beylerin ve çocuklarının böyle dertleri yok. Hepsinin yatları, katları, gemileri var.



"Bir devrimin altına hep birlikte imza atalım"



15-29 yaş aralığında 5 milyon gencimiz ne okula gidiyor ne de çalışıyor. Bunların 1,4 milyonu erkek, 3,6 milyonu kadın. Hiç bundan söz ediyorlar mı? İşsizlikten söz ediyorlar mı? İstihdam arttı diyorlar, nasıl oluyorsa işsizlik de artıyor. Gerçek milyonlarca gencin işsiz olduğu. Gencecik pırıl pırıl gençlere sesleniyorum; Eğer bu ülkede kamu personeli olmak istiyorsanız, sendikalı bir işte çalışmak istiyorsanız kapısını vurabileceğiniz tek parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Türkiye'yi düzeltmek mi istiyorsunuz, siyasetin ahlaklı zeminde büyümesini mi istiyorsunuz? Gelin hep birlikte Türkiye'de köklü bir değişimi yapalım. Bir devrimin altına hep birlikte imza atalım. Öyle bir noktaya geldik ki, işsizliği besleyen unsurlar üretimsizlik. Üretim yok Türkiye'de. Bir rekora imza attılar. Türkiye sığır ithalatında Avrupa'nın birincisi, dünyanın da ikincisi.



"Batman'daki ekmek kuyruğunu gördünüz mü?"



Batman'daki ekmek kuyruğunu gördünüz mü? Binlerce kadın iki ekmek almak için saatlerce kuyrukta bekliyor! Hani bu ülkede kişi başı gelir 3 kat artmıştı? 15 yıldır iktidardasınız milyonlarca, binlerce insan hala iki ekmeğe muhtaçsa burda bir yanlışlık var demektir. Hiçbir ön yargı olmaksızın oy veren değerli vatandaşlarıma sesleniyorum. 15 yıldır iktidarda olacak, siz de yakınlarınız köşeyi dönecek, ama yüzbinlerce insan iki ekmeğe muhtaç olacak.



"Bu lükstür, bu şatafattır"



Referandum sırasında otelde SMA hastası aileler benimle görüşmek istedi. Bu çocukların tedavi edilmesi için ilaç gerekiyor. Bu ilacın fiyatı binlerce dolar. Hepsinin sosyal güvenliği var. Ama sosyal güvenlik de diyor ki ben bunu karşılamam. O ailelerden biri Eymen bebek 8,5 yaşında hayatını kaybetti. Annesinin söylediği söz 'biz seni kurtarramadık'. Bir ilaç getirilemedi bu çocuk hayatını kaybetti. Binlerce çocuk ilaç bekliyor. AK Parti Genel Başkanı, Çin'e ABD'ye giderken özel arabasını kargoyla götürebiliyor. Allah aşkına ramazan ayındayız hangi din bunu kabul eder, hangi ahlak bunu kabul eder! Ben böyle konuşunca Kılıçdaroğlu sert konuştu diyorlar. Ölen çocuğa mı acırsınız, bir beyefendinin arabası kargoyla uçağa gidiyor buna mu acırsınız. Bu lükstür, bu şatafattır. Bu 8,5 yaşındaki Eymen bebeğin günahı onların boynuna.