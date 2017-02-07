Kılıçdaroğlu konuşuyor
Kılıçdaroğlu konuşuyor
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Kılıçdaroğlu konuşuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Kılıçdaroğlu konuşuyor
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satırbaşları şöyle: 

"Herkes yargılanabilir, iddiada da bulunabilir ama geç gelen adalet adaletsizliktir. Hiçbir gazetecinin hapiste olmasını istemeyiz. 


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Kılıçdaroğlu konuşuyor
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