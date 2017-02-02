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Kılıçdaroğlu'ndan Sancaklı'ya taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eşi vefat eden MHP Kocaeli Milletvekili Sancaklı'ya taziyelerini iletti

Kılıçdaroğlu'ndan Sancaklı'ya taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi vefat eden MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'ya taziyelerini iletti.

CHP Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Sancaklı'yı telefonla aradı.

Görüşmede, merhume Hülya Sancaklı'ya Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, Sancaklı ile yakınlarına başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu #hülya sancaklı #MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı #taziye
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