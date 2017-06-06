CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, darbecilere savunma mekanizması oluşturan "Kontrollü darbe" sözlerine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Neden "Kontrollü darbe" dediğini açıklayan Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz kalkışmasına ilişkin aydınlatılmamış birçok noktanın bulunduğunu savundu. CHP lideri, kontrollü iddiasını da bazı sorularla destekledi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ davalarında darbecilerin kendisine referans saldığı "Kontrollü darbe" çıkışıyla ilgili yeni bir açıklama daha yaptı.



Bazı köşe yazarlarına neden kontrollü dediğini anlatan Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz gecesine ilişkin aydınlatılmamış birçok soru işareti bulunduğunu savundu.



Kılıçdaroğlu, "kontrollü darbe" iddiasına dayanak olarak bazı sorular ortaya attı, "Meclis Araştırma Komisyonu neden çalıştırılmadı?" dedi.



Darbenin siyasi ayağının ortaya çıkartılmaması için bir çaba olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bu da bizde bilinçli olarak darbe kapatılmaya çalışılıyor kanaatinin oluşmasına neden oldu" diye konuştu.



"SİZ DARBE BİLGİSİNE SAHİPSİNİZ



O.K. diye bir kişi MİT’e gidiyor, darbe yapılacak diyor. Oysa sadece MİT müsteşarı kaçırılacak diye ihbarda bulunduğu söylenmişti. Darbe ihbarında bulunduğu neden gizlendi? MİT, O.K.’yi dinledikten sonra hangi önlemleri alıyor? Biz bunu hiç sormuyoruz. O gece Cumhurbaşkanı’na bilgi veriliyor. Ama neden Başbakan’a bilgi verilmiyor? Cumhurbaşkanı "A Haber-ATV ortak yayınında 3 ayrı uçak beni bekliyordu" diyor. Demek ki siz darbe bilgisine sahipsiniz. O uçaklar bu talimat üzerine bekliyordu. Darbeyle ilgili en ciddi soruşturmayı yapan savcı neden görevden alındı?"



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