Kılıçdaroğlu: Oslo’da, Dolmabahçe’de PKK ile kim görüştü? Kim FETÖ’ye her istediğini verdi?

Başbakan Binali Yıldırım, CHP’yi FETÖ ve PKK’nın kayığına binmekle suçladı, CHP’nin yanıtı bir o kadar sert oldu.
AKP grup toplantısında konuşan Yıldırım, CHP’ye yönelik eleştirilerini yineledi.
Yıldırım’a yanıt veren Kılıçdaroğlu, AKP’nin referandum sürecini kamplaşmaya dönüştürdüğünü söyledi.
Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, AKP’nin FETÖ ve PKK ile birlikte hareket ettiği zamanları hatırlattı.
Saadet Partisi’nin Hayır kararını hatırlatan Kılıçdaroğlu, AKP’nin ihanet içinde olduğunu savundu.
ulusalkanal.com.tr
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