Başbakan Binali Yıldırım’ın, “FETÖ, PKK 'Hayır' dediği için 'Evet' diyoruz” sözleri siyasetin gündeminde. Yıldırım bugünkü grup toplantısında da sözlerinin arkasında durdu, “CHP, FETÖ ve PKK’nın kayığına binmiş” dedi. Yıldırım’a CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun yanıtı gecikmedi. Kılıçdaroğlu, “Oslo’da, Dolmabahçe’de PKK ile kim görüştü? Kim FETÖ’ye her istediğini verdi?” ifadelerini kullandı.

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