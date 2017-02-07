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Kılıçdaroğlu: Oslo’da, Dolmabahçe’de PKK ile kim görüştü? Kim FETÖ’ye her istediğini verdi?

Başbakan Binali Yıldırım’ın, “FETÖ, PKK 'Hayır' dediği için 'Evet' diyoruz” sözleri siyasetin gündeminde. Yıldırım bugünkü grup toplantısında da sözlerinin arkasında durdu, “CHP, FETÖ ve PKK’nın kayığına binmiş” dedi. Yıldırım’a CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun yanıtı gecikmedi. Kılıçdaroğlu, “Oslo’da, Dolmabahçe’de PKK ile kim görüştü? Kim FETÖ’ye her istediğini verdi?” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu: Oslo’da, Dolmabahçe’de PKK ile kim görüştü? Kim FETÖ’ye her istediğini verdi?
Başbakan Binali Yıldırım, CHP’yi FETÖ ve PKK’nın kayığına binmekle suçladı, CHP’nin yanıtı bir o kadar sert oldu.

AKP grup toplantısında konuşan Yıldırım, CHP’ye yönelik eleştirilerini yineledi.

Yıldırım’a yanıt veren Kılıçdaroğlu, AKP’nin referandum sürecini kamplaşmaya dönüştürdüğünü söyledi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, AKP’nin FETÖ ve PKK ile birlikte hareket ettiği zamanları hatırlattı.

Saadet Partisi’nin Hayır kararını hatırlatan Kılıçdaroğlu, AKP’nin ihanet içinde olduğunu savundu.



ulusalkanal.com.tr

Kılıçdaroğlu: Oslo’da, Dolmabahçe’de PKK ile... paylaşan: ulusalkanal
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