Kılıçdaroğlu: Türkiye Peşaver'e dönerse sorumlusu kimdir?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörü sonlandırmanın özel bir çaba gerektirdiğini belirterek, "Türkiye bir Peşaver’e dönerse sorumlusu kimdir? 30 kişinin, 40 kişinin, 103 kişinin hayatını kaybettiği terör olaylarından sonra bir siyasi sorumlu ortaya çıktı mı? Bir kişi ortaya çıkıp ’Bu işin sorumlusu benim’ dedi mi? Demedi. Bu bizim demokrasi eksikliğimizi gösteriyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Umut Kongresi’ne katılarak, gençlerle buluştu. Ankara’nın Yenimahalle İlçesi’ndeki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kongrede konuşan Kılıçdaroğlu, terörle mücadele ve birlik vurgusu yaptı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Farklı siyasal görüşlerimiz olabilir. İnançlarımız da farklı olabilir. Kimliklerimiz de farklı olabilir; ama güçlü bir ortak payda yaratmak zorundayız. Ülke sevgisi yani vatan, bayrak sevgisi ay yıldızlı bayrağımız, İstiklal Marşı’mız, kadın erkek eşitliği, demokratik parlamenter sistem, güçlü demokrasi, özgür basın bunlar bizim ortak paydamız olmalı. Bizimle aynı görüşü paylaşmasalar bile, onların rahatlıkla konuşabilecekleri alanları yaratmak zorundayız. Çünkü farklı görüşleri dile getiremezsek ülkenin büyümesine kalkınmasına katkıda bulunamayız" diye konuştu.



'BAŞKANLIK' AÇIKLAMASI: GAYRİ MİLLİ BİR SİSTEMİ TOPLUMA DAYATMAK İSTİYORLAR



Başkanlık sistemi tartışmalarına da değinen Kılıçdaroğlu, "Şimdi gündemimizde başkanlık sistemi var. Salı günü tartışılacak. Gayri milli bir başkanlık sistemi gelecek. Milli değil, milli olması için 140 yıllık tarihimize uygun bir çabanın harcanması lazım. Bir kişiye bütün ülke teslim edilmek isteniyor. Valiyi o tayin edecek, milletvekilini o belirleyecek, hakimi, savcıyı o belirleyecek. Böyle bir sistem dünyada yok. Türk tipi başkanlık sistemi, diyorlar. Bütün Türk tarihine bakın. Böyle bir sistem yoktur. Gayri milli bir sistemi, bu topluma dayatmak istiyorlar" dedi.



"BİRLİKTE OLURSAK TERÖR BELASINDAN ÜLKEYİ KURTARIRIZ"



Terörle, akıl ve birikim yoluyla mücadele edilmesi gerektiğini belirten CHP lideri Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Terör, Türkiye’nin gündeminde. Her gün şehitlerimiz geliyor. Terör kimden gelirse gelsin, amacı ne olursa olsun hep birlikte karşı duracağız ve mücadele edeceğiz. Terörün bir insanlık suçu olduğunu hep birlikte haykıracağız. Güçlü olursak, birlikte olursak, teröre karşı dik durursak terör belasından bu ülkeyi kurtarırız. Gencecik, fidan gibi çocukları, babaları toprağa veriyor. Hayatının en büyük acısıdır bir babanın çocuğunu toprağa vermesi. Bu acıdan Türkiye’yi kurtarmak lazım. Kurtarırken de terörle mücadele ederken de akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle mücadele edeceksiniz. Kaynağına ineceksiniz, teşhisi doğru koyacaksınız. Terörü sonlandırmanın özel bir çaba gerektirdiğini hepimiz takdir ederiz"



"TÜRKİYE PEŞAVER’E DÖNERSE SORUMLUSU KİM?"



Terör olaylarından sonra bir siyasi sorumlunun ortaya çıkmamasının, demokrasi eksikliği olduğunu savunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizi kaygılandıran, Türkiye’nin yakın tarihini bilmeyen bir kadro tarafından Türkiye’nin yönetilmesidir. Türkiye’nin Ortadoğu bataklığına sürüklenmesini, bugün Türkiye’ye terör olarak dönmesini hep birlikte düşünmek zorundayız. Türkiye bir Peşaver’e dönerse sorumlusu kimdir? 30 kişinin, 40 kişinin, 103 kişinin hayatını kaybettiği terör olaylarından sonra bir siyasi sorumlu ortaya çıktı mı? Bir kişi ortaya çıkıp ’Bu işin sorumlusu benim’ dedi mi? Demedi. Bu bizim demokrasi eksikliğimizi gösteriyor"