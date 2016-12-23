Kılıçdaroğlu'ndan El Bab açıklaması

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin Anadolu Ajansı'na dün verdiği demeçte, "Keşke hiç şehidimiz olmasa ama eğer Türkiye kendi geleceğini güvence altına almak açısından böyle bir operasyon başlatmışsa, belli acılara katlanmak gerekiyor" dedi. Kılıçdaroğlu, bugün sosyal medya hesabından ise, "IŞİD'le karadan mücadelede Türk askerinin yalnız bırakılması kabul edilemez. Bu, başlı başına yanlış dış politikaların, verilen tavizlerin sonucudur. Türk askeri Ortadoğu bataklığına gözü kapalı sürüklenmemeli" mesajını paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün AA'ya Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki hedeflere yönelik sürdürdüğü Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı.



Türkiye'nin izlediği dış politikanın doğru olmadığını ileri süren Kılıçdaroğlu, dış politikanın "milli" olması gerektiğinin altını çizdi.



Dış politikada "iktidar-muhalefet" ayrımının olmaması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, geçmişte dış politikada yapılan hataların olduğunu savundu.



UMARIM BUNDAN SONRA ŞEHİT GELMEZ



Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehitlerin olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Şehit haberlerini almak, gerçekten hepimizi üzüyor. Keşke hiç şehidimiz olmasa ama eğer Türkiye kendi geleceğini güvence altına almak açısından böyle bir operasyon başlatmışsa, belli acılara katlanmak gerekiyor. Türkiye olarak bütün şehitlerimizi anıyoruz, Allah'tan rahmet diliyoruz, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Umarız bundan sonraki operasyonlarda şehitler gelmez, Türkiye bölgesinde etkin ve güçlü bir ülke konumunu sürdürmüş olur." diye konuştu.



"DIŞ POLİTİKADA ÇOK GEÇ KALMIŞ BİR DÜZELME VAR"



"Dış politikada bir düzelme var, özellikle Suriye konusunda. Geç kalmış bir düzelme var. 'Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı' sözleri iktidar yetkilileri tarafından dile getiriliyor, biz bunu öteden beri dillendiriyorduk." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



EL NUSRA YORUMU



"IŞİD'in, El Nusra'nın terör örgütü olduğuna dair Dışişleri Bakanının imzaladığı bir metin var. Oysa, daha önce El Nusra'dan, 'Türkiye telefon etsin de Halep'ten çekilsin bunlar.' diye Putin'in yaptığı ricalar vardı. Türkiye üzerinden bunlar yapılıyor ve bu Türkiye'nin El Nusra'yı desteklediği anlamına geliyor. Bu çok acı bir gerçek. Umarız bütün bu acılar unutulur, bütün bu yanlışlardan dönülür ve Türkiye, Ortadoğu'da eski günlerde olduğu gibi barışın egemen olduğu, sözünün dinlendiği saygın bir ülke konumuna yeniden kavuşmuş olur."



"TÜRK ASKERİ ORTADOĞU BATAKLIĞINA GÖZÜ KAPALI SÜRÜKLENMEMELİ"



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugün twitter hesabından ise "sınırlarımızın güvenliği sağlanmalı, bunda tereddüt yok. Ancak IŞİD'le karadan mücadelede Türk askerinin yalnız bırakılması kabul edilemez. Bu, başlı başına yanlış dış politikaların, verilen tavizlerin sonucudur. Türk askeri Ortadoğu bataklığına gözü kapalı sürüklenmemeli" mesajını paylaştı.