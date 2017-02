Kiralık evler kayıt altında

Emniyette kaydı olmayan evler, 80 ila 100 lira arasında kiralanırken, tespit edilmeleri durumunda caydırıcı para cezaları kesiliyor

678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında, günübirlik ev kiralayanlara da kimlik bildirimi zorunlu hale getirildi. Buna göre, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'nun ikinci maddesinin birinci fıkrasına, 'bekar odaları' ibaresinden sonra gelmek üzere 'günübirlik kiralanan evler' ibaresi eklendi. Yapılan düzenleme uyarınca ilgili kanunun ikinci maddesinde yer verilen özel veya resmi her türlü konaklama tesisine, tüm kayıtlarını bilgisayarda günü gününe tutma, genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirme zorunluluğu getirilmiş oldu.



"GENÇLER UYUŞTURUCU KULLANIMI İÇİN KİRALIYORDU"



Getirilen zorunluluk üzerine İzmir'de hizmet veren otel ve pansiyon sahipler de işletmelerini kayıt altına aldırmak için harekete geçti. Özellikle Alsancak civarında bulunan günübirlik kiralanan evlerin sahipleri de kayıt alma konusunda rahat nefes aldı. Henüz kaydı olmayan işletmeciler ise uygun şartların tesisi için girişimde bulunurken kayıt olmak için de kolluk kuvvetlerine başvurulara başladı. Günübirlik kiralık evlerle ilgili uzun süredir sıkıntı yaşadıklarını ve bir çok yere şikayetlerini ilettiklerini belirten İzmir Otelciler Pansiyon ve İşçileri Odası Başkanı Mehmet Gönen, yeni uygulama ile sektörlerinde meydana gelecek değişimi anlattı. Gönen, "Kayıtsız çalışan evlerin birçoğu ahlaki olmayan işler için kullanıldığını defalarca dile getirdi. Kaçak olarak kiraya verilen bu evlerde düşünebileceğiniz her şey olabiliyordu. Gençlerin uyuşturucu kullanımı amacıyla kiraladığı, sıklıkla aldığımız duyumlar arasındaydı" dedi.



2 BİN 100 KAÇAK EV SAVCILIĞA BİLDİRİLDİ



Karaname çıkmadan önce günlük hatta saatlik kiralanan bu evlerin emniyette kaydının olmadığını belirten Gönen, "Günlük 80 ila 100 liradan kiralanıyorlar. Bu konuda Cumhurbaşkanlığı'na, Başbakanlığ'a, bakanlıklara, belediyelere, emniyete kadar her sorumlu kuruma ihbar dilekçeleri yazdık, dosyalar hazırlayıp gönderdik. Bugüne kadar tespit edilen 2 bin 100 kaçak çalışan evi savcılığa bildirmiştik " dedi.



KAÇAK EVLERE CAYDIRICI CEZALAR



Hala bu işi kaçak yapmaya kalkanları ise caydırıcı cezalar beklediğini dile getiren Gönen, "Yapılan düzenlemede, Kimlik Bildirme Kanunu'ndaki adı geçen özel veya resmi konaklama yerleri sorumlu işleticileri, bu yerlerde ücretli veya ücretsiz, gündüz veya gece, yatacak yer gösterdikleri yerli veya yabancı herkesin kimlik ve geliş-ayrılış kayıtlarını, örneğine ve usulüne uygun şekilde günü gününe tutmak, genel kolluk örgütlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmak zorunda. Genel kolluk kuvvetlerinin terminallerine bağlanmayanlara 10 bin lira, anlık veri göndermeyen veya gerçeğe aykırı kayıt tutanlara 5 bin lira idari para cezası kesilecek. Bunların tekrarı halinde ise işletme ruhsatları iptal edilecek" dedi.



BİNADAKİ DİĞER KAT MALİKLERİNİN ONAYI GEREK



Günlük kiralık ev işletmeciliği yapan firma sahibinin öncelikle bağlı bulunduğu belediyeye beyanda bulunması ve müsaade alması gerekiyor. Bu izin önce işletme sahibinin esnaf odasına kayıt olması, vergi açılışı yaptırması ve günlük kiralık ev hizmeti sunduğu dairelerin iskanlı bir binada olması gerekiyor. Ayrıca ticari bir işletme gibi işlem görecek olan bu dairenin bulunduğu binadaki tüm kat maliklerinin oy birliği ile sizin orada bir işletme açmanıza izin vermiş olması gerekiyor. Bu kuralları yerine getirmeyen işletmelere de büyük yükümlülükler getiriliyor. 5-10 bin liraya varan cezalar verilmekte. Haksız rekabet yaratan bu kuruluşların tarihi geçirmeden odamıza kayıt yaptırmaları gerekmektedir" dedi.