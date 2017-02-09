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Kırıkkale haberleri - FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 6 polis gözaltına alındı

Kırıkkale'de düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında emekli 6 polis gözaltına alındı.

Kırıkkale haberleri - FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 6 polis gözaltına alındı

Kırıkkale'de düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında emekli 6 polis gözaltına alındı.

Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün kriptolu iletişim programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla emekli 6 polis gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün kriptolu iletişim programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla emekli polisler M.D, İ.A, E.E, İ.A, A.A. ve S.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde de arama yapıldı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #kırıkkale #fetö #pdy #gözaltı #polis
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