Kırklareli haberleri - Lüleburgaz'da zincirleme trafik kazası: 23 yaralı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 23 kişi yaralandı.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 23 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'nde fabrikadan çıkan işçileri taşıyan servis aracı ile otomobil çarpıştı. Savrulan araçlara arkadan gelen 4 servis aracı ve bir otomobil çarptı.



Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesine sevk edildi.



