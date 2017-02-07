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Kırklareli haberleri - Lüleburgaz'da zincirleme trafik kazası: 23 yaralı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 23 kişi yaralandı.

Kırklareli haberleri - Lüleburgaz'da zincirleme trafik kazası: 23 yaralı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 23 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'nde fabrikadan çıkan işçileri taşıyan servis aracı ile otomobil çarpıştı. Savrulan araçlara arkadan gelen 4 servis aracı ve bir otomobil çarptı.

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesine sevk edildi.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #kırklareli #lüleburgaz #kaza #yaralı
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