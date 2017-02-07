THY'den flaş 'devir' açıklaması
THY'den flaş 'devir' açıklaması
TLB'den MEB müfredatına Gençliğe Hitabeli cevap
TLB'den MEB müfredatına Gençliğe Hitabeli cevap
Putin, Türk Akımı'nı onayladı
Putin, Türk Akımı'nı onayladı
Hafta sonuna kadar okullar tatil edildi
Hafta sonuna kadar okullar tatil edildi

Kırklareli haberleri - Lüleburgaz'da zincirleme trafik kazası: 29 yaralı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 23 kişi yaralanmıştı. Edinilen bilgilere göre feci kazada yaralı sayısı 29'a yükseldi.

Kırklareli haberleri - Lüleburgaz'da zincirleme trafik kazası: 29 yaralı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 23 kişi yaralanmıştı. Edinilen bilgilere göre feci kazada yaralı sayısı 29'a yükseldi.

Alınan bilgiye göre, fabrikadan çıkan personeli taşıyan Murat Güven'in kullandığı 59 S 1315 plakalı işçi servisi ile Cengiz Sertdemir yönetimindeki 59 FJ 755 plakalı minibüs, İstiklal Mahallesi'nde D-100 karayolunda çarpıştı. 

Yolda savrulan araçlara, İsmet Sever idaresindeki 39 SJ 239 plakalı minibüs, Asım Yavaş yönetimindeki 34 HS 4350 plakalı minibüs, Aykut Karabelli'nin kullandığı 39 TE 618 plakalı otomobil, Ferdi Kalkan'na idaresindeki 34 GN 9086 plakalı otomobil ile Salih Güçter'in kullandığı 39 LG 606 plakalı minibüs çarptı. 

Kazada yaralanan 29 kişi, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #yaralı #kaza #lüleburgaz #kırklareli
banner863
Önceki Haber
HDP Şanlıurfa milletvekili Dilek Öcalan gözaltına alındı
Sonraki Haber
İstanbul'da silahlı çatışma: 2 yaralı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.