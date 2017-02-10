El Bab şehitlerine veda
El Bab şehitlerine veda
Başbakan Yıldırım Aksaray'da konuştu
Başbakan Yıldırım Aksaray'da konuştu
SON DAKİKA | Ağrı'da korkutan deprem
SON DAKİKA | Ağrı'da korkutan deprem
Kılıçdaroğlu: Kimsenin can güvenliği yok
Kılıçdaroğlu: Kimsenin can güvenliği yok

Kırmızı Kedi Yayınevi'ne saldırı - İstanbul haberleri

Aydınlık gazetesi yazarı ve Ulusal Kanal programcısı Sabahattin Önkibar'ın "Devlet Bahçeli Ve MHP İçin Her Şey" kitabının toplatılmasının ardından kitabı yayımlayan Kırmızı Kedi Yayınevi'ne saldırı oldu.

Kırmızı Kedi Yayınevi'ne saldırı - İstanbul haberleri

Aydınlık gazetesi yazarı ve Ulusal Kanal programcısı Sabahattin Önkibar'ın "Devlet Bahçeli Ve MHP İçin Her Şey" kitabının toplatılmasının ardından kitabı yayımlayan Kırmızı Kedi Yayınevi'ne saldırı oldu.

Görgü tanıklarının Odatv'ye anlattıklarına göre saldırı bugün saat 16.50 civarında gerçekleşti.

Yüzünü kar maskesiyle gizlediği öğrenilen iki şahıs, yayınevinin Beyoğlu'nda bulunan binasının camlarını kırdı.

Şahıslar "Sabahattin Önkibar akıllı olsun" diye bağırarak kaçtı.

Olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

YAYINEVİNDEN AÇIKLAMA

Kırmızı Kedi Yayınevi sahibi Haluk Hepkon, yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi:

"İki tane tetikçi tutmuşlar. Böyle şeylere pabuç bırakacak insanlar değiliz. Mustafa Kemal'in dediği gibi 'geldikleri gibi giderler'. Bu tür saldırılarla tavrını değiştirecek, geri adım atacak bir yayınevi değiliz. Bunları yapanlar yaptıklarına pişman olacaklar."

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #istanbul #saldırı #kırmızı kedi yayınevi
banner863
Önceki Haber
İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferleri başlayacak - İstanbul haberleri
Sonraki Haber
Kadıköy'de silahlı çatışma - İstanbul haberleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.