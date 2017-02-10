Kırmızı Kedi Yayınevi'ne saldırı - İstanbul haberleri

Aydınlık gazetesi yazarı ve Ulusal Kanal programcısı Sabahattin Önkibar'ın "Devlet Bahçeli Ve MHP İçin Her Şey" kitabının toplatılmasının ardından kitabı yayımlayan Kırmızı Kedi Yayınevi'ne saldırı oldu.

Aydınlık gazetesi yazarı ve Ulusal Kanal programcısı Sabahattin Önkibar'ın "Devlet Bahçeli Ve MHP İçin Her Şey" kitabının toplatılmasının ardından kitabı yayımlayan Kırmızı Kedi Yayınevi'ne saldırı oldu.



Görgü tanıklarının Odatv'ye anlattıklarına göre saldırı bugün saat 16.50 civarında gerçekleşti.



Yüzünü kar maskesiyle gizlediği öğrenilen iki şahıs, yayınevinin Beyoğlu'nda bulunan binasının camlarını kırdı.



Şahıslar "Sabahattin Önkibar akıllı olsun" diye bağırarak kaçtı.



Olay yerine polis ekipleri çağrıldı.



YAYINEVİNDEN AÇIKLAMA



Kırmızı Kedi Yayınevi sahibi Haluk Hepkon, yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi:



"İki tane tetikçi tutmuşlar. Böyle şeylere pabuç bırakacak insanlar değiliz. Mustafa Kemal'in dediği gibi 'geldikleri gibi giderler'. Bu tür saldırılarla tavrını değiştirecek, geri adım atacak bir yayınevi değiliz. Bunları yapanlar yaptıklarına pişman olacaklar."



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