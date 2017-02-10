Aydınlık gazetesi yazarı ve Ulusal Kanal programcısı Sabahattin Önkibar'ın "Devlet Bahçeli Ve MHP İçin Her Şey" kitabının toplatılmasının ardından kitabı yayımlayan Kırmızı Kedi Yayınevi'ne saldırı oldu.

Aydınlık gazetesi yazarı ve Ulusal Kanal programcısı Sabahattin Önkibar'ın "Devlet Bahçeli Ve MHP İçin Her Şey" kitabının toplatılmasının ardından kitabı yayımlayan Kırmızı Kedi Yayınevi'ne saldırı oldu.



Yüzünü kar maskesiyle gizlediği öğrenilen iki şahıs, yayınevinin Beyoğlu'nda bulunan binasının camlarını kırdı.



Şahıslar "Sabahattin Önkibar akıllı olsun" diye bağırarak kaçtı.



Olay yerine polis ekipleri çağrıldı.



YAYINEVİNDEN AÇIKLAMA

Bugün yazarımız Sabahattin Önkibar'ın toplatılan kitabını bahane ederek Kırmızı Kedi Yayınevi'ne yapılan saldırı açık bir terör saldırısıdır. Yüzlerini maskeyle gizleyen iki teröristin bir yayınevine saldırması Türkiye'nin geldiği yeri göstermesi açısından önemlidir. Kitaplar ve fikirler yasaklanarak, toplatılarak yok edilemez. Çalışanlarımıza ve binamıza çekiçlerle saldıranlar aslında yayınevimize değil ülkemizin aydınlanma ve demokrasi birikimine saldırmışlardır. Korkudan yüzlerini gizleyen bu iki zavallı terörist hakkında yapılacak tahkikatın takipçisi olacağız.



Kuru gürültüye pabuç bırakanlardan değiliz. Vız gelir tırıs gider. Arkamızda ülkemizin Namık Kemallerden bu yana süren 150 yıllık Aydınlanma geleneği var. Ne biz ne de hakikat yolunu değiştirmez. Tek korkumuz ülkemiz ve milletimiz içindir. Aklımıza Almanya'da faşizmin iktidara gelişi sırasında yaşanan Kristal Gecesi geliyor. Türkiye'nin gitmekte olduğu yer açısından bu saldırı bir milattır. Bir yayınevine saldırıyla başlayan referandum sürecinde Türkiye'yi iyi günlerin beklemediği ortadadır. Bu saldırının yeni bir terör dalgasının habercisi olduğunu düşünüyoruz.



Saldırının olduğu andan itibaren yanımızda olduklarını ifade eden okurlarımıza teşekkürü borç biliyoruz. Onlara layık olacağımızı bilsinler. Fethullahçı terör örgütünün kumpaslarına boyun eğmedik. Bu terör saldırısının karşısında da geri adım atmayacağız. Ayrıca bu süreçte yanımızda olduklarını ifade eden yazarlarımıza, aydınlarımıza, yayınevlerine ve meslek kuruluşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Bu terör saldırısını ve Aydınlanma düşmanlığını hep birlikte geri püskürteceğiz.



Son bir lafımız da daha okumadan kitabımızı yasaklatan, toplatan, bizi hedef gösterenlere... Bu saldırıdan sonra mutlu oldunuz mu bilemeyiz ama biz korkmayız ve geri adım atmayız. Peki, sizler kimlere ve nelere alet olduğunuzu görüyor ve utanıyor musunuz?



KIRMIZI KEDİ YAYINEVİ

​10 Şubat 2017



ulusalkanal.com.tr