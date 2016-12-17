Kırşehir'de terör operasyonu

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'nın kırsaldaki kadrosuna eleman kazandırmak için faaliyet yürüttükleri ileri sürülen HDP'li yöneticilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.Kaynak: AA
Çeşitli şubelerden 140 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, parti binası ile yöneticilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.
Aramalarda terör örgütü PKK ile ilgili çok sayıda dijital doküman ve belgeye el konuldu.
Operasyonda İl Başkanı Demet Resuloğlu Çetin, İl Başkan Yardımcıları Saim Özdemir ve Eşref Odabaşı’nın da aralarında olduğu 22 yönetim kurulu üyesi gözaltına alındı.
İl Başkanlığında illegal toplantılar yaptıkları iddia edilen şüpheliler, emniyete götürüldü.
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