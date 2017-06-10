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Kırşehir'deki uyuşturucu sevkıyatı

Bir minibüsün klima boşluğunda 67 kilogram toz esrar ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alından 3 zanlıdan ikisi tutuklandı.

Kırşehir'deki uyuşturucu sevkıyatı

Kırşehir'de, minibüsün klimasını sökerek oluşturdukları bölümde uyuşturucu sevkıyatı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yol uygulamasında gözaltına alınan M.H.B, C.Ü. ve E.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.H.B. ve C.Ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. E.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün, Kırşehir-Kayseri karayolu Ortaköy yol kavşağında uygulama yapan ekiplerin durdurduğu 47 plakalı minibüste yapılan aramada, daha önce söküldüğü belirlenen klima boşluğunda 67 kilogram toz esrar ele geçirilmiş, sürücü M.H.B. ile araçta bulunan C.Ü. ve E.K, gözaltına alınmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Kırşehir #uyuşturucu #sevkiyat #minibüs #gözaltı
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