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Kış lastiği denetimleri

Kış lastiği denetimleri
Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), 5-11 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen yoğunlaştırılmış kış lastiği denetimlerinde kış lastiği kullanmayan 908 araca idari ceza kesildiği bildirildi.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, yoğunlaştırılmış kış lastiği denetimleri kapsamında 5-11 Aralık tarihlerinde 140 bin 258 aracın kontrol edildiği belirtildi.

Denetimlerde, 908 araca kış lastiği kullanmamaktan idari ceza uygulandığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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