Manisa Valiliği: "Devlet hastanelerimizde 120, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 60 hasta olmak üzere toplam 180 hasta bulunmaktadır. Bunlardan ikisinin tedavisi yoğun bakım servisinde sürmektedir"

Manisa Valiliği, 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında askerlerin rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasına ilişkin, olaydan etkilenen askerlerden 180'inin yatarak tedavilerinin sürdüğünü, ikisinin yoğun bakım servisinde bulunduğunu bildirdi.



Yapılan yazılı açıklamada, 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığındaki askerlerin 23, 24 ve 25 Mayıs'ta bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle acil servislere başvurduğu belirtildi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Bugün itibariyle devlet hastanelerimizde 120 hasta, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 60 hasta olmak üzere toplam 180 hasta bulunmaktadır. Bu hastalardan ikisinin tedavisi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde sürmektedir. Hastaların durumları iyiye gitmektedir."



Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda görev yapan erler, 23 Mayıs'ta mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle revire başvurmuş, sonraki günerde yapılan başvurularla birlikte bin 49 askerden 207'si yatarak tedaviye alınmış, bir asker şehit olmuştu.