KKTC Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan toplantı itirafı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum tarafını eleştirdi, tek taraflı adımlarla Kıbrıs müzakerelerinin sonuca ulaşamayacağını söyledi. Bugün Lefkoşa’da Rum mevkidaşı Anastasiadis ile yaptığı görüşmenin verimli geçmediğini belirten Akıncı, Mart ayındaki garantörler konferansına kadar temaslarını sürdüreceklerini söyledi.

Kıbrıs müzakereleri devam ederken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum tarafını eleştirdi.



Rum lider Anastasiadis ile bir araya gelen Akıncı, Kıbrıs sorununun tek bir tarafın istek ve fedakârlığı ile çözülemeyeceğini söyledi.



Akıncı ve Anastasiadis, bugün, yaklaşık 3 buçuk saat süren bir görüşme yaptı.



Ara bölgede BM tarafından müzakereler için tahsis edilen binada yer alan görüşmede BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide de hazır bulundu.



Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geçen Akıncı, verimli bir toplantı olmadığını itiraf etti.



Bir hafta 10 gün sonra yeniden bir araya geleceklerini belirten Akıncı, çözüm için daha çok çalışmaları gerektiğini söyledi.



Kıbrıs Türkleri’nin müzakere sürecinde önemli fedakarlıklar yaptığını kaydeden Türk lider, aynı çaba ve arzunun Rum tarafında olmadığını kaydetti. “Bu iş tek tarafın çabasıyla olmaz” ifadelerini kullandı.



Öte yandan, Gelenek ve Gelecek Platformu tarafından, Yenimahalle Belediyesi 50’inci Yıl Dört Mevsim Tiyatro Salonu'nda 'Kıbrıs'a sahip çık' konulu panel düzenlendi.



Panelde konuşma yapan diplomat ve siyasetçi Onur Öymen, Türkiye’nin Kıbrıs’tan asla vazgeçmeyeceğini söyledi.









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