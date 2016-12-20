Kocaeli'de yarım ton yakıt denize sızdı

Kocaeli'nde bir petrol şirketine ait depolama tesisinden denize litrelerce ham yağ sızdı. Sızıntı fark eden çalışanlar hemen tedbir aldı. Sabah saatlerinde ise felaketin boyunu gün yüzüne çıktı.

Kocaeli'nn Derince ilçesinde Petrol Ofisi'ne ait depolama tesisinden, Kocaeli Körfezine yaklaşık 500 litre baz yağ sızdı. Sızıntıyı ilk önce çalışanlar fark etti. Sızıntı hemen durdurulurken, tesis çalışanları denizi temizlemek için harekete geçti. Dün öğle saatlerinin hemen ardından başlayan denizi temizleme çalışmaları halen sürüyor.



Olayın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Daire Başkanlığı ekipleri de harekete geçti. Ekipler gece ve gündüz denizin kirliliği hakkında tespit çalışması yaptı. Havanın aydınlanması ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait deniz uçağı havadan tespit çalışması gerçekleştirdi.



Sızan yakıtın yaklaşık 500 litre olduğu ifade edildi. Yakıtın temizlenmesi için çalışmalar sürüyor.