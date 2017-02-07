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Kocaköy Belediyesine kayyum atandı

Diyarbakır’da başkanı terör soruşturması çerçevesinde tutuklanan Kocaköy İlçe Belediyesine kayyum görevlendirildi.

Kocaköy Belediyesine kayyum atandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Kocaköy Belediye Başkanı Affüllah Kar, 5 gün önce çıkarıldığı mahkemece, “Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan” tutuklanmıştı.

Kar’ın yerine, İçişleri Bakanlığının onayıyla Diyarbakır Valiliği tarafından İlçe Kaymakamı Yusuf Turhan kayyum olarak görevlendirildi.
 


Kaynak: İHA
Etiketler; #Kocaköy Belediyesi #diyarbakır #kayyum
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