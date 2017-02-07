Kocaköy Belediyesine kayyum atandı

Diyarbakır’da başkanı terör soruşturması çerçevesinde tutuklanan Kocaköy İlçe Belediyesine kayyum görevlendirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Kocaköy Belediye Başkanı Affüllah Kar, 5 gün önce çıkarıldığı mahkemece, “Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan” tutuklanmıştı.



Kar’ın yerine, İçişleri Bakanlığının onayıyla Diyarbakır Valiliği tarafından İlçe Kaymakamı Yusuf Turhan kayyum olarak görevlendirildi.

