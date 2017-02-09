Komutanlardan terör mağduru esnafa ziyaret

Yüksekova'da üst düzey askeri yetkililer, terör mağduru esnafı ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde komutanlar, terör mağduru esnafı ziyaret etti.



İlçede huzur ve güvenliğin tesisi amacıyla 13 Mart 2016'da sokağa çıkma yasağı ile başlayan ve 20 Nisan'da tamamlanan "Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu"nun ardından, terör mağdurlarının yaraları sarılıyor.



Bu kapsamda, 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, Garnizon Komutanı Piyade Kıdemli Albay Dündar Şahin Güngör ile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kurdoğlu esnafı yalnız bırakmadı.



Tokel ve beraberindekiler, Cengiz Topel Caddesi'ndeki iş yerlerini ziyaret ederek, esnafın sıkıntılarını dinledi.



Burada esnaf ile çay içip sohbet eden Tokel, yakından ilgilendiği çocuklara da çikolata hediye etti.



İlçe esnafı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Komutanlara, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Çağrı Şentürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ile Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir de eşlik etti.