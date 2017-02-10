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Konak'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - İzmir haberleri

İzmir'in Konak ilçesinde, kamyonun, hafif ticari araç ve cami duvarına çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Konak'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - İzmir haberleri

İzmir'in Konak ilçesinde, kamyonun, hafif ticari araç ve cami duvarına çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Serkan Yılsız idaresindeki İzmir Büyükşehir Belediyesine ait kamyon, önce Gürçeşme Caddesi'nde önünde seyreden Ahmet Uysal'ın kullandığı 35 AU 1261 plakalı hafif ticari araç, ardından da Gürçeşme Merkez Camisi duvarına çarptı.

Kazada, kamyondaki belediye çalışanı Ömer Bilici olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #konak #kaza
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