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Konya'da emekli polis memurunun öldürülmesi

Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Konya'da emekli polis memurunun öldürülmesi

Konya'da emekli polis memurunu bıçaklayarak öldüren zanlı tutukladı.

Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi'nde bir derneğe ait lokalde çalışan emekli polis memuru Hidayettin Kalaycı'yı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Erhan T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan sağlık kontrolünde olay günü alkollü olduğu tespit edilen Erhan T'nin, polisteki ifadesinde, emekli polis memurunu bıçakladığı anı hatırlamadığını söylediği belirtildi.

Öldürülen emekli polis memuru Hidayettin Kalaycı'nın, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğünden 2011 yılında emekli olduğu, bir çocuğunun da engelli olduğu öğrenildi.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi'ndeki lokalde çalışan emekli polis memuru Hidayettin Kalaycı (55), 25 Mayıs'ta hesabı fazla bulan müşteri Erhan T. (57) tarafından bıçaklanmış, Kalaycı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. 

İş yeri çalışanları tarafından etkisiz hale getirilerek bir odaya kilitlenen Erhan T, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Konya #emekli polis memuru #memur #polis #öldürülme #adliye #tutuklama #sevk
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