Konya Cumhuriyet Başsavcılığı 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında görevli pilotlara yönelik FETÖ soruşturması başlattı.
Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Malatya, Adana, Eskişehir, Balıkesir ve İzmir’de yapılan operasyonlarda 280 pilot gözaltına alındı.
Konya emniyetinde sorgulanan pilotların 100’ü tutuklandı, 180’i ise itirafçı oldu.
İtirafçı pilotlar "FETÖ’nün dar gelirli ailelerin başarılı çocuklarına eğitim verip askeri okullara yerleştirdiğini" anlattı. İfadelere göre FETÖ’nün mahrem abilerine bağlanan pilotlar, yüzbaşı rütbesine kadar aynı kişilerin takibinde oldu ve ona bağlı şekilde hareket etti.
Bu arada Ankara'daki FETÖ soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede de Gülen'e bağlılık yemini bulduğuna dair bilgiler yer aldı. Askeri liseye kayıt olan bir öğrencinin cebinde bulunan notta 'Hocam hizmetten kopmayacağıma, hizmetin içerisinde devam edeceğime söz veriyorum' ifadeleri yer aldı.
Öte yandan Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlıkta, FETÖ soruşturmalarını analiz eden 2 özel birimin birleştirilerek tek isim tarafından yönetilmesi kararlaştırıldı.
Hürriyetin haberine göre FETÖ’yü izleme komitesi, kamuda gizlenen kripto FETÖ’cüleri ortaya çıkarmaya çalışacak.
ulusalkanal.com.tr
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