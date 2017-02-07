Konya merkezli 30 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 102 gözaltı kararı, 35'i yakalandı

FETÖ soruşturması kapsamında Konya merkezli 30 ilde 102 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 35 şüpheli yakalandı. FETÖ ile bağlantılı olduğu öne sürülenler arasında örgütün üst düzey yöneticileri de bulunuyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmada ise 22 kişi tutuklandı.

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