Konya merkezli 30 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 102 gözaltı kararı, 35'i yakalandı

Fethullahçı Terör Örgütü'ne finans sağlayan kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, örgütte aktif rol oynadığı değerlendirilen kişiler tespit edildi.
Konya merkezli 30 ilde aralarında örgütün üst düzey yöneticilerinin bulunduğu 102 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
Haklarında gözaltı kararı verilen 102 kişiden 35'i yakalandı. Gözaltına alınması planlanan zanlılardan 7'sinin aynı suçtan cezaevinde bulundukları öğrenildi. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları ise sürüyor.
FETÖ'nün akademik yapılanmasına ilişkin yürütülen İstanbul Teknik Üniversitesi'ne yönelik soruşturmada 33 şüphelinin hakimlik işlemleri de tamamlandı.
"ByLock" kullandığı da tespit edilen 22 kişi ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklandı. Zanlılardan 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, yapılan operasyonlarda 33 şüpheli yakalanmıştı. Adreslerinde bulunamayan 4 kişinin ise firari olduğu belirtilmişti.
ulusalkanal.com.tr
FETÖ soruşturması kapsamında Konya merkezli 30 ilde 102 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 35 şüpheli yakalandı. FETÖ ile bağlantılı olduğu öne sürülenler arasında örgütün üst düzey yöneticileri de bulunuyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmada ise 22 kişi tutuklandı.
Fethullahçı Terör Örgütü'ne finans sağlayan kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, örgütte aktif rol oynadığı değerlendirilen kişiler tespit edildi.