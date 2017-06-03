Aydın'ın Germencik ilçesinde vefat eden gazi Altınel'in cenazesi defnedildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde vefat eden Kore gazisi Mustafa Altınel'in cenazesi toprağa verildi.



Tedavi gördüğü Aydın Atatürk Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Altınel (87) için Germencik Merkez Camisi'nde askeri tören düzenlendi.



Altınel'in Türk bayrağına sarılı naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık'ta defnedildi.



Cenaze törenine, Altınel'in yakınlarının yanı sıra Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, Belediye Başkan Vekili Adem Toy, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik ile askeri erkan katıldı.