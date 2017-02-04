Korucular operasyona çıkarken ek tazminat alacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, artık korucuların operasyonlara çıkarken ek tazminat alacağını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile özel uçakla Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na geldi. Soylu, burada Vali Musa Işın, AKP Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, il protokolü ve partililer tarafından karşılandı.



Beraberindekilerle Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'ne geçen Soylu, burada güvenlik korucularıyla düzenlenen kahvaltı programına katıldı.



Güvenlik korucuları operasyonlarda harcırah alacak



Soylu, kahvaltının ardından güvenlik korucularına hitaben yaptığı konuşmada, korucularla ilgili son 6 ayda önemli yeniliklerin altına imza attıklarını söyledi.



47 bin 500 korucunun bulunduğunu ve bunların yaş ortalamasının 42 civarında olduğunu ifade eden Soylu, şöyle konuştu:



"Şuan da bunlardan 18 bin 66'sı bu gün itibariyle emekli oldu. Bunların yerine genç, onların evlatları, kardeşleri, akrabaları olan yeni korucularımızla, bir taraftan, gücümüzü, kuvvetimizi ve adımlarımızı çok daha kali hale getirdik. Hem o aileler içinde yeni bir istihdamı tesis ettik, hem de yaş ortalamasını 31 buçuk seviyesine indirebildik. Bu çok önemliydi. Artık korucularımız operasyonlara çıkarken ek bir tazminat alacaklar. Bu operasyonlarda askerimiz, jandarmamızla polisimizle aynı mücadeleyi ortaya koyarken, bu harcırahlarını, ek tazminatlarını da alacaklar."



Korucuların silah ruhsatını harçsız almak istediğini hatırlatan Soylu, Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla konuyu Kanun Hükmünde Kararnameden çıkardıklarını belirtti.