Muhalefet ve üreticilerin itiraz ettiği zeytinlik, mera ve kıyıların sanayiye açılmasına olanak sağlayan üretim reform tasarısının tartışmaları sürüyor. Tasarıdan itiraz edilen "Zeytinlik sahası" tanımı ve hayvan otlatılmasıyla ilgili iki maddenin çıkartıldığını belirten CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, tasarıdaki zeytinlikleri koruma kanununda yapılan değişikliğin hala risk oluşturduğunu, arazilerin imara açılabileceğini belirtti.

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