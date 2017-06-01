Sanayi Komisyonunda görüşülen zeytinlik, mera ve kıyıların sanayiye açılmasına olanak sağlayan üretim reform tasarısının tartışmaları devam ediyor.
Tasarıdan "Zeytinlik sahası" tanımı ve hayvan otlatılmasıyla ilgili iki madde çıkartıldı. Ancak tasarıya değiştirilerek tekrar koyulan başka bir madde muhalefetin ve zeytin üreticisinin tepkisine neden oluyor.
Zeytinlikleri koruyan 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkındaki Kanun'un 20'inci maddesinin değiştirilerek tasarıya eklenmesi tepki topluyor. Maddeyle, bakanlar kurulunca kamu yararına göre kullanılması uygun görülen zeytinlik araziler ve çevrelerinin imara açılması düzenleniyor.
CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, bu maddenin tasarıdan çıkartılmadığı takdirde zeytinliklerin hala tehdit altında olduğunu savundu.
Sarıbal'a göre, tasarıyla oluşturulacak Koruma Kurulu arazileri talan edebilir.
ulusalkanal.com.tr
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