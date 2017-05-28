Türkiye ekomomisini düze çıkaracak formulü, Iğdır'da vatandaşlar anlattı. Köylüler önce dinledi ardından sorular sordu.
Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, merkeze bağlı Küllük Köyünü ziyaret etti.
Köy kahvanesi kalabalıktı. Masalar kuruldu, köylüler eline mikrofonu aldı, sıkıntılarını anlattı.
Geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan köylüler, tarımsal desteğin az olmasından dert yandı.
Vatandaşları dinleyen Perinçek, çözümün üretim ekonomisinde olduğunu söyledi.
Perinçek, vatandaşlardan 4 Haziran İl Genel Meclis üye seçimi için oy istemeyi de ihmal etmedi.
Perinçek konuşmasında terörle mücadeleye de değindi.
Küllük Köyü ziyaretinin ardından Iğdır merkeze dönen Perinçek iftarda vatandaşlarla bir araya geldi.
Vatan partisi lideri, yeni üyelere rozetlerini taktı.
Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültetin, Iğdır'da önemli gelişmelerin olduğunu söyledi.
Haber-Kamera: İlyas Gümrükçü
ulusalkanal.com.tr
Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, Iğdır'da Küllük Köyünü ziyaret etti. Köy kahvesinde vatandaşlarla bir araya gelin Perinçek'e ilgi yoğundu. Köylüler ekonomik sıkıntılardan yakındı, Vatan Partisi Lideri üretim ekonomisiyle bu sıkıntıları nasıl çözeceklerini anlattı.
Türkiye ekomomisini düze çıkaracak formulü, Iğdır'da vatandaşlar anlattı. Köylüler önce dinledi ardından sorular sordu.