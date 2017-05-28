Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, Iğdır'da Küllük Köyünü ziyaret etti. Köy kahvesinde vatandaşlarla bir araya gelin Perinçek'e ilgi yoğundu. Köylüler ekonomik sıkıntılardan yakındı, Vatan Partisi Lideri üretim ekonomisiyle bu sıkıntıları nasıl çözeceklerini anlattı.

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