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"Kozmik oda"da kumpas davasında Arınç'ın talebi reddedildi

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a yönelik suikast iddialarıyla başlayan ve devlet sırrı niteliğindeki belgelerin bulunduğu Genelkurmay Başkanlığı Seferberlik Bölge Başkanlığında günlerce süren aramalara ilişkin soruşturmada görev yapan hakim ve savcıların yargılandığı davada, Arınç'ın müdahillik talebi kabul edilmedi.

"Kozmik oda"da kumpas davasında Arınç'ın talebi reddedildi

Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda yapılan yargılamada, heyete Yargıtay  16. Ceza Dairesi Başkanı Eyüp Yeşil başkanlık etti.

Duruşmaya, tutuklu sanıklar eski savcı Mustafa Bilgili, eski hakimler  Nihal Uslu ve Halil İbrahim Kütük Jandarma eşliğinde getirildi. Duruşmada,  Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca geçici olarak görevden uzaklaştırılan  tutuksuz sanık hakim Abdullah Bahçeci de hazır bulundu.

Sanıkların yakınlarının da katıldığı duruşmada, Seferberlik Tetkik  Komutanlığında o dönemde görev yapan Erkan Yılmaz Büyükköprü ile Osman Darıcı  müşteki sıfatıyla yer aldı.

Savunma için söz verilen sanık Nihal Uslu, suçlamaları kabul  etmediğini belirterek, beraatini talep etti. Uslu, mahkemeye el yazısıyla  hazırladığı 52 sayfalık savunma sundu.

Sanık Halil İbrahim Kütük ise davaya konu arama yapılan yerin "kozmik  oda" olmadığını savundu. Bu yerin "kozmik oda" olabilmesi için gizli bilgiler  içermesi gerektiğini ifade eden Kütük, asıl "kozmik oda"nın Gölbaşı'ndaki Özel  Kuvvetler Komutanlığında olduğunu basından duyduğunu söyledi.

Söz konusu soruşturmada sadece Arınç'a suikastin değil, hükümeti  devirme suçunun da bulunduğunu ifade eden Kütük, makul şüphe olduğu için  seferberlik bölge başkanlığında arama kararı verdiğini öne sürdü.

Kütük, o dönem soruşturulan şüphelilerin Arınç'ın evinin yakınında  yakalandığını, üzerlerinde sahte basın kartı çıktığını, bir şüphelinin de  Arınç'ın evinin krokisini yutmaya çalışırken engellendiğini iddia etti.

Mahkeme Başkanı Eyüp Yeşil, Ceza Muhakemesi Kanunu'na (CMK) göre makul  şüphe halinde arama yapılabileceğini hatırlatarak, arama için makul şüpheye nasıl  ulaştığını sorması üzerine Kütük, şüphelilerin orada çalıştığını söyledi.

Yeşil'in "Şüpheliler suikast belgesini oraya mı koydu diyorsun?"  sorusuna karşılık Kütük, "Demiyorum, şüphe var." dedi.

Delil bulunup bulunmadığı yönündeki soru üzerine de Kütük, bir  şüphelide sahte basın kartı ile siyasilerin kapı zilini gösteren fotoğraf  bulunduğunu savundu.

Soruşturma sonucunda dava açılıp açılmadığı sorusuna karşılık Kütük,  sahte basın kartına ilişkin dava açılmış olabileceğini, tam hatırlamadığını  söyledi.

Başkan Yeşil, özel yetkili mahkemelerin, Kütük'ün dosyaya dahil  olmasından önce tartışmalı kararlar verdiğini, Kütük'ün de bunu gördüğünü  hatırlatarak, CMK'nın devlet sırrı niteliğindeki belgelerin incelenmesini  düzenleyen 125/2. maddesini okudu.

Yeşil, buna göre, devlet sırrı niteliğindeki bilgileri içeren  belgelerin ancak mahkeme hakimi veya heyeti tarafından incelenebileceğini, bu  belgelerde yer alan ve sadece yüklenen suçu açıklığa kavuşturabilecek nitelikte  olan bilgilerin, hakim veya mahkeme başkanı tarafından tutanağa  kaydettirileceğini anlattı.

Buna rağmen, "kozmik oda"nın savcı tarafından aranması için karar  verip vermediği sorulan Kütük, arama kararı verdiğini çünkü aranan yerin askeri  mahal olduğunu savundu.

"Başbuğ'un dediklerini de mi duymadınız"

Savunma için söz verilen sanık Mustafa Bilgili ise hakkında açılan  örgüt üyeliği davasının bu davayla birleştirilmesi taleplerinin değerlendirilmesi  sonrasında savunma yapmak istediğini söyledi.

Daha sonra söz verilen müşteki Erkan Yılmaz Büyükköprü ise Kütük'e  dönerek, "Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, o kadar 'burada devlet sırrı var,  buraya girmeyin'  dedi. Bunu da mı duymadınız?" diye sordu.

Büyükköprü, "mahkemeye yönelik konuşması gerektiği" uyarısının  ardından, sahte basın kartı ve kroki yutma konusunun yalan olduğunu, bunun  mahkeme kararıyla sabitlendiğini kaydetti. Büyükköprü, bu söylenenler gerçek olsa  dahi, olay 2009'da yaşanmasına karşın neden 2013'e kadar dinlendiğini sordu.  Diğer müşteki Osman Darıcı da haksız şekilde gözaltına alındığını ve uzun süre  usulsüz dinlendiğini ifade etti. Her iki müşteki de şikayetçi olduklarını  belirterek, müdahillik talebinde bulundu.

Daha sonra konuşan Başkan Yeşil, sanıklar arasında bulunan ve  haklarında yakalama kararı çıkarılan firari Dündar Örsdemir ve Şadan Sakınan'ın  halen yakalanamadıklarını belirtti. Yeşil, Arınç'ın da suçtan zarar gördüğü  gerekçesiyle müdahillik talebinde bulunduğunu söyledi.

Verilen aranın ardından ara karar okundu.

Buna göre, sanıklar hakkında "terör örgütü üyeliği" suçundan açılan  davanın bu davayla birleştirilmesine karar verildi. Arınç ve diğer bazı isimlerin  yaptığı müdahillik taleplerinin reddedildiği belirtildi.

Duruşma 20 Eylüle bırakıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kozmik oda #bülent arınç #cmk #ankara #gölbaşı #tübitak #jandarma #genelkurmay #ilker başbuğ #genelkurmay başkanlığı #tsk
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