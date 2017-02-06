Rusya'dan ABD'ye İran yanıtı
Rusya'dan ABD'ye İran yanıtı
İran'dan ABD'ye nasihat
İran'dan ABD'ye nasihat
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Saat 10.45 itibarıyla...
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Kremlin'den İran'ı 'bir numaralı terörist devlet' olarak gören Trump'a yanıt

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran'ı 'bir numaralı terörist devlet' olarak niteleyen ABD Başkanı Donald Trump'la aynı görüşte olmadıklarını söyledi.

Kremlin'den İran'ı 'bir numaralı terörist devlet' olarak gören Trump'a yanıt

İran'ı terörist devlet olarak görmediklerini ve bu ülkeyle ilişkileri geliştirme niyetinde olduklarını söyleyen Peskov, "Bildiğiniz gibi Rusya ile İran arasında ortaklık ilişkileri var. İran'la her konuda işbirliği yapıyoruz. Ekonomik ilişkilerimizi önemsiyoruz ve geliştirmeyi umuyoruz" dedi.

'TRUMP'IN GÖRÜŞÜ, MOSKOVA VE WASHINGTON İLİŞKİLERİ İÇİN ENGEL OLUŞTURMAMALI'

Kremlin Sözcüsü Peskov'a İran'a yönelik yaklaşımlardaki farklılığın, Rusya ile ABD arasındaki normalleşme sürecini engelleyip engellemeyeceği sorusu da soruldu. Peskov, "Moskova ve Washington'ın uluslararası ve bölgesel politikadaki birçok konuda taban tabana zıt pozisyonlara sahip olduğu sır değil. Bu durum, Rusya ve ABD arasında iletişim ve karşılıklı çıkarlara dayanan ilişkiler geliştirmeye engel olamaz ve olmamalı" yanıtını verdi.

ABD merkezli Fox News televizyonu sunucusu Bill O'Reilly'e konuşan ABD Başkanı Trump, İran'ı 'bir numaralı terörist devlet' olarak nitelemiş ve önceki ABD yönetiminin Tahran'la imzaladığı nükleer anlaşmayı "Hayatımda imzalandığını gördüğüm en kötü anlaşma" diye eleştirmişti./Sputnik

Etiketler; #kremlin #iran #rusya #donald trump
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