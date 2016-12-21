Kremlin: Karlov suikastıyla ilgili çıkarım yapmak için acele edilmemeli

Kremlin, Büyükelçi Karlov suikastinin arkasında kimin olduğunu söylemek için hayli erken olduğunu duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus Büyükelçi Andrey Karlov'a düzenlenen suikastın arkasında kimlerin bulunduğu konusunda çıkarım yapmak için acele etmeme çağrısı yaptı.



Gazetecilerin sorusu üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun suikastla ilgili olarak FETÖ'ye işaret etmesini değerlendiren Peskov, "Moskova, ortak soruşturma grubunun elde edeceği sonuçların beklenmesi gerektiğini düşünüyor. Bildiğiniz gibi soruşturma grubu dün çalışmalara başladı. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dediği gibi, soruşturma tamamlanıncaya kadar suikastın arkasındakilerle ilgili çıkarım yapılmamalı" dedi.



'ORTAK SORUŞTURMA GRUBU ER YA DA GEÇ SUÇLULARI ORTAYA ÇIKARACAK'



Peskov'a, Rusya parlamentosu üst kanadı Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komisyonu Başkan Birinci Yardımcısı Frants Klintseviç'in suikastın arkasında NATO ülkelerinin istihbarat kurumları olabileceği yönündeki sözleri de soruldu.



Klintseviç'in basın sözcüsü olmadığını ve bu nedenle Klintseviç'in bu açıklamasını neye dayandırdığını söyleyemeyeceğini kaydeden Peskov, "Bir kez daha tekrar ediyorum, ortak soruşturma grubu çalışmalarını yürütüyor.



Bu çalışmaların er ya da geç suçluları ortaya çıkaracağını düşünüyoruz" diye konuştu./Sputnik