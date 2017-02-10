Kremlin: Rus savaş uçakları Türkiye'nin verdiği koordinatlar dahilinde hareket ediyordu

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Hava Kuvvetleri'nin, Suriye'nin El Bab kasabasında üç askerimizin şehit olduğu hava operasyonuna ilişkin olarak, "Uçaklarımız, Türk partnerlerimizin verdiği koordinatlara göre hareket etti, orada Türk askerlerinin bulunmaması gerekiyordu" dedi.



Sputnik'te yer alan habere göre; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında dün yapılan telefon görüşmesinin yapıcı geçtiğini söyleyen Peskov, liderlerin El Bab'da yaşanan olayı uzun süre ele aldığını ifade etti.



Peskov, "Oldukça detaylı ve yapıcı bir konuşma oldu. Oldukça uzun süre ayrılan olayın yanı sıra, mart ayında yapılacak Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısının hazırlıkları da dahil olmak üzere ikili ilişkilerle bağlantılı konular ele alındı" ifadelerini kullandı.



ulusalkanal.com.tr