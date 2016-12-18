Kumpas şehidi Ali Tatar vefatının 7’nci yılında kabri başında anıldı

Kumpas şehidi Deniz Yarbay Ali Tatar, vefatının 7’nci yılında kabri başında anıldı. Abi Ahmet Tatar, en büyük güvencelerinin hukuk ve adalet olduğunu söyledi. Törene katılan gazeteci yazar Nihat Genç ve emekli Tümgeneral Naci Beştepe de Ali Tatar’ı asla unutmayacaklarını, onun tüm yurtseverlerin onuru olduğunu ifade etti.

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“Karanlığa bir nebze ışık olabilmek için gidiyorum” dedi. Onun ışık tuttuğu sevenleri, ona bir kez daha sahip çıktı.



Amirallere suikast kumpası sırasında tutuklandı, ardından serbest bırakıldı. Sonra hakkında ikinci kez tutuklama istenince iftiralara dayanamadı, tabancayla hayatına son verdi.



Denizci Yarbay Ali Tatar, vefatının 7’nci yılında anıldı.



Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda, Tatar’ın kabri başında düzenlenen törene şehit Yarbay’ın ailesi, sevenleri, silah arkadaşları ve gazeteciler katıldı.



Abi Ahmet Tatar, bütün arzularının hukuk ve adalet olduğunu söyledi.



Türkiye’nin zor günler geçirdiğini ifade eden Tatar, birlik beraberlik mesajı verdi.



Gazeteci yazar Nihat Genç ve emekli Tümgeneral Naci Beştepe de kumpas şehidi Ali Tatar’ı anmaya gelen isimler arasındaydı.







Haber: Ali Yağız Baltacı

Kamera: Uğur Marangoz

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