Kurtulmuş: Bu saldırı Türkiye-Rusya ilişkilerini zedelemeyecektir

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Çok boyutlu siyasi bir planlamanın sonucu gerçekleştirildiği anlaşılan bu saldırı, Türkiye-Rusya ilişkilerini zedelemeyecektir" dedi.

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Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin, "Çok boyutlu siyasi bir planlamanın sonucu gerçekleştirildiği anlaşılan bu saldırı, Türkiye-Rusya ilişkilerini zedelemeyecektir. Türkiye, tüm provokasyon ve tuzaklara rağmen diplomaside yeni barışçıl açılımlarını kararlılıkla sürdürecektir." açıklamasını yaptı.

Kurtulmuş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Hain saldırıyı nefretle kınadığını belirten Kurtulmuş, Büyükelçi Karlov'un ailesine ve Rus halkına başsağlığı diledi.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Çok boyutlu siyasi bir planlamanın sonucu gerçekleştirildiği anlaşılan bu saldırı, Türkiye-Rusya ilişkilerini zedelemeyecektir. Türkiye, tüm provokasyon ve tuzaklara rağmen diplomaside yeni barışçıl açılımlarını kararlılıkla sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

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