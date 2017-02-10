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Lice Belediyesine Sinan Başak görevlendirildi - Diyarbakır haberleri

Diyarbakır'ın Lice ilçe belediyesinin başkan vekilliğine, Kaymakam Sinan Başak görevlendirildi

Lice Belediyesine Sinan Başak görevlendirildi - Diyarbakır haberleri

Diyarbakır'ın Lice ilçe belediyesinin başkan vekilliğine, Kaymakam Sinan Başak görevlendirildi

Diyarbakır'ın Lice Kaymakamı Sinan Başak, Lice Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında görevinden alınan DBP'li İlçe Belediye Başkanı Rezan Zuğurli'nin yerine, Valilik tarafından İçişleri Bakanlığının onayıyla Lice Kaymakamı Başak vekaleten getirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #diyarbakır #lice #sinan başak
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